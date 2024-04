Il tributo degli italiani al Cavaliere | boom clamoroso per serie tv - libri e film

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Chi altro riuscirebbe a essere così impattante nell'immaginario collettivo anche post mortem? C'è chi, scrivendo e raccontando di Silvio Berlusconi, ha costruito un'intera carriera professionale quando era ancora in vita. Almeno per un trentennio, dall'inizioanni '90 fino alla sua dipartita nel giugno scorso, ilè stato per l'Italia quello che rappresenta il Colosseo per Roma. Non siamo blasfemi, in questa sede non si fa riferimento alla storia e alla gloria del monumento, ma si ragiona in termini di riconoscibilità sia all'interno che all'esterno dei confini peninsulari. Nel bene e nel male: Berlusconi ha vissuto tante vite compresse in una. È stato raccontato come l'imprenditore di successo, poi come il “rottamatore” della Prima Repubblica, e ancora come l'uomo politico italiano più polarizzante, il Premier più processato di sempre e ...