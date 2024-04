Il tasso barbasso e altre storie - domenica al teatrino di verzura della Villa Floridiana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 aprile 2024)21 Aprile alle ore 11 aldiavrà luogo lo spettacolo “Il”. Si tratta di un concerto vocale e strumentale incentrato su composizioni profane del Rinascimento. In particolare sarà possibile ascoltare lanella napoletana un genere compositivo, brillante e spesso allusivo, che nacque proprio a Napoli nel 1500 per poi diffondersi in tutta Italia. Complesso vocale: M.Pia Amoresano, Giuseppe Bella, Jessica Bruzzese, Luigi Nardiello. Chitarra: Andrea Sensale Flauto dolce: Alessandra D’Eugenio Tastiera: Biagio Terracciano (nella foto gruppo al completo). Lo spettacolo prevede la recitazione di testi interpretati dall’ attore ...