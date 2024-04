Il Superbonus ha trainato la crescita e avvicina l’Italia agli obiettivi della direttiva Ue | il giudizio di Svimez

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le modifiche sono opportune, ma non bisogna dimenticare l’impatto che ilha avuto sullaitaliana. A sottolinearlo è lo, ricordando che tra il 2021 ed il 2024 ilha avuto un “significativo impatto” su Pil e occupazione generando 3,8 punti di prodotto e 322mila occupati in più nel Centro-Nord e 2,9 punti di Pil e 107mila occupati nel Mezzogiorno (3,6 la media nazionale). L’impatto delsullae sulle case italiane In un documento depositato alla commissione Finanze del Senato, che sta esaminando il decreto sulle agevolazioni fiscali in edilizia,sottolinea che è “opportuno” l’ultimo intervento legislativo sul“perché va nella direzione di introdurre misure più incisive per la ...