Il Superbonus è costato 170 miliardi Upb | pesante eredità su futuro

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Il, insieme al bonus facciate e, in misura minore, gli incentivi alle imprese Transizione 4.0, hanno inciso marcatamente sui conti pubblici degli ultimi anni lasciando anche unasul. I loro effetti finanziari risultano a oggi superiori a quelli attesi nelle stime ufficiali per l'intero periodo di validità delle misure". E' quanto riporta l'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) nella memoria trasmessa alla Commissione finanze del Senato che sta esaminendo il decreto.Al 1° marzo 2024, data di pubblicazione del conto economico delle Amministrazioni pubbliche, l'ammontare delnel periodo 2020-23 è stato pari a circa 170. Per quanto riguarda il debito, l`effetto dele del Bonus ...