Il sondaggio che stronca Mario Draghi | quanti italiani lo vogliono a capo della Ue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Al limite la presidenzaBanca centrale europea al postofrancese Christine Lagarde. Ma la guidaCommissione Ue, ovvero il “governo” dell'Unione europea, proprio no. Glibocciano l'autocandidatura dialla poltrona più importante di Palazzo Berlaymont, a Bruxelles. Lo certifica unrealizzato da YouTrend per Sky Tg24, nel quale alla domanda su quale sia, a livello europeo, l'istituzione «più adatta ad essere guidata da», il 41% degli interpellati ha risposto, appunto, Bce. Solo il 12%, invece, ha individuato nella Commissione, oggi guidata dalla tedesca del Ppe Ursula von der Leyen, la destinazione più giusta per Super. A seguire, per l'8% degli ...