Il Santone è donna nella seconda stagione della serie di RaiPlay New entry Francesco Paolantoni

(Adnkronos) – "Visto che non c’è più Enzo Baroni, il 'santone' della prima edizione, l’intento in questa seconda stagione era di avere il primo santone donna. Così come abbiamo un premier donna, che ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – "Visto che non c’è più Enzo Baroni, il 'santone' della prima edizione, l’intento in questa seconda stagione era di avere il primo santone donna. Così come abbiamo un premier donna, che ... (periodicodaily)