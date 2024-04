Il Santone 2 - intervista esclusiva a Francesco Paolantoni | Il politically correct sta distruggendo la comicità Stefano De Martino è uno showman a 360 grad - è adatto per il Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dal 19 aprile arriva su Raiplay “Il2 – #lepiùbellefrasidioscio”. La serie, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, è ispirata al personaggio di Oscio, il fenomeno social creato da Federico Palmaroli. Dopo la morte del maritointerpretato nella prima stagione da Neri Marcorè, a Centocelle fa la sua comparsa the Only Oscio, uno pseudoche si spaccia per la reincarnazione del vero, marito di Teresa Baroni.Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto ina cui abbiamo chiesto se conosceva Federico Palmaroli e il fenomeno social da lui creato: “Lo seguivo già e ...