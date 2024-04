Il rugby mi ha cambiato la vita - intervista a Sofia Stefan

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 19 aprile 2024) C’è un concetto, un concetto semplice e di base, che qualsiasi giocatrice e giocatore di, di qualunque età e categoria, si sente ripetere costantemente, a ogni singolo allenamento: sostegno. La capacità di leggere l’azione, di modulare la propria corsa per ricevere il pallone in avanzamento, per ripulirlo in una ruck, per raccoglierlo e passarlo. Ma anche l’attitudine mentale a mettersi a disposizione della squadra per portare l’ovale un po’ più avanti, per dare una mano alla compagna a terra che deve difendere il possesso, per garantire una linea di passaggio in più. Quella del sostegno, nel, è quasi una filo, oltre che un dettame tecnico, un’idea che affonda le proprie radici nell’anima profondamente collettiva di un gioco nel quale il talento individuale non basta mai, in nessun caso, per vincere le partite, se non ...