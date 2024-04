Il rugby è una sensazione di libertà Intervista ad Alyssa D' Incà

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 19 aprile 2024) La rugbista azzurra numero 200 della storia,D', è la seconda di quattro figli di due operai, ha 22 anni, gioca centro e ala nel Villorba, in Nazionale conta 24 presenze con otto mete, è di Belluno, alta 1,71, pesa 67 chili, e una settimana fa contro la Francia ha segnato due mete. La prima in mezzo ai pali con un fulmineo inserimento nella linea dei trequarti, la seconda con una lunga fuga sul corridoio sinistro, in entrambi i casi sfuggendo ai placcaggi delle avversarie. Tant’è che stata premiata come la migliore in campo., perché il? “Per vocazione, o per ispirazione, o per destino. Non avevo neanche cinque anni e, al massimo, avrei solo potuto prendere il pallone in mano. Invece infransi le regole e m’incastrai in un torneo. Sapevo niente, capivo niente, ma mi piaceva da matti. Sono ...