Il rigore centrale di Bernardo Silva - c’era uno studio della London School of Economics su di lui

(Di venerdì 19 aprile 2024) . È quel che scrive El Paìs che racconta i momenti che hanno preceduto i rigori di City-Real Madrid e riporta due aneddoti: uno che riguarda Kepa e uno che riguarda il professor Ignacio Palacios-Huerta. Ecco cosa scrive El Paìs: Al termine dei tempi supplementari, Lunin è andato con Llopis (l’allenatore dei portieri del Real Madrid) e Kepa (il secondo portiere) a rivedere dati e grafici. Erano convinti cheavrebbe tirato al centro. Avevano notato che era la sua scelta preferita nelle situazioni più ad alta pressione. Kepa aveva anche un ricordo dei rigorifinale di Carabao Cup 2019 che aveva giocato con il Chelsea. Il portoghese tirò il quartodel City, in un momento di massimo stress: la squadra londinese ne aveva segnati due e ne aveva sbagliati altri due, e Guardiola aveva due gol e un errore. Il City era in ...

Bonucci entra solo per battere il rigore decisivo per il Fenerbahce: il risultato è disastroso - L'ex Juve Leonardo Bonucci mandato in campo dal Fenerbahce nei quarti di finale di Conference League contro l'Olympiakos a pochi secondi dallo scadere ...fanpage

