Il Ravenna guarda avanti. "Pensiamo solo al campo. Delusi dal caso-Pistoiese»

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dal rigore trasformato nel 2-0 contro il Corticella, al gol, condito da 3 assist, del 4-0 contro il Progresso di domenica scorsa. Umberto Nappello ha mostrato di trovarsi decisamente a proprio agio sul prato del ‘Biavati’ di Bologna: "Effettivamente, il ‘Biavati’ di Bologna mi ha portato fortuna. Ci ho giocato due volte nella mia vita e ci ho segnato in entrambe le occasioni, sia col Corticella, che col Progresso. Ma, al di là di tutto, sono contento della vittoria della squadra, perché non era una sfida scontata. In queste ultime partite ci giochiamo infatti una stagione intera. Sono dunque contento per il gol realizzato, per i 3 assist, ma soprattutto sono felice per aver contribuito al successo del". Ilha portato ilda -2 a -4 nei confronti del Carpi capolista: "Si fa fatica a non ...