Il progetto “ChorusLife Pietra Ligure” di Costim riqualificherà gli ex cantieri navali Rodriguez

(Di venerdì 19 aprile 2024) Rigenerazione, integrazione e inclusione sono tre dei valori alla base del”, presentato dache il Comune diha illustrato, discusso e condiviso con la cittadinanza durante l’evento dedicato al futuro degli exRodriquez, tenutosi la sera di giovedì 18 aprile in un affollato Teatro Moretti della città. Nel corso dell’evento – al quale sono intervenuti il Sindaco di, Luigi De Vincenzi, il Consigliere Delegato di Polifin, Massimo Tivegna, l’Amministratore Delegato di, Davide Albertini Petroni e Stefano Boninsegna dello Studio di architettura Genius Loci Architects – è stato ...

La tramvia T2 Bergamo-Villa d'Almè, dove sono le 17 fermate. E vicino ai binari il valore delle case raddoppia - «ha donato al progetto un’anima e ha dato un’immagine adatta al suo valore civile». Il tragitto si staccherà dal sedime della T1 alla fermata Bronzetti, che farà da interscambio e sarà utilizzabile ...bergamo.corriere

Al via i cantieri della T2 Bergamo – Villa d’Almè: “Sogno che si realizza” - Con l’approvazione del progetto esecutivo prende il via ufficialmente il cantiere della nuova Linea T2 che entrerà in servizio a luglio 2026.bergamonews