Il pickleball sbarca a Bologna per abbattere le barriere generazionali | dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 – Una nuova disciplina. Facile da imparare, con poche regole e il vantaggio di saper rompere le. Bastano delle racchette, una pallina e tanta voglia di divertirsi. Ilapproda all’ombra delle Due Torri con un evento dedicato il 25 aprile, organizzato da Gioca Sport Asd, in collaborazione con gli assessorati allo Sport e alla Scuola del Comune die l’Asd Dojo Equipe. Presso la Tettoia Nervi in Piazza Lucio Dalla, dalle 10 alle 17, saranno allestiti due campi regolamentari per permettere agli studenti e ai loro accompagnatori di entrare nel mondo di uno sport ancora poco conosciuto, ma in grande espansione. “Sarà un evento a disposizione della città, che si inserisce in un momento magico dal punto di vista sportivo”, ha spiegato Alberto ...