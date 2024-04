Il piano impossibile di Draghi sulla competitività europea | è fallito una volta - fallirà ancora

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il percorso segnato da. Il lato positivo è che forse, finalmente, potremo prendere atto della crisi della globalizzazione. Ricordiamoci che l’infrastruttura politicaè nata con la promessa che una maggiore integrazione dei mercati e con certe regole di bilancio l’Europa avrebbe potuto garantire ai suoi cittadini il benessere sociale. Come sappiamo però questa “idea” di Unioneha miseramentenel 2009 con l’arrivo della grande crisi finanziaria, ragione per cui la leadershipè stata costretta a realizzare in fretta e furia un radicale cambio di paradigma: dalla crescita comune alla crisi comune. L’austerità viene presentata – o meglio imposta – come la cura ai ...