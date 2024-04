Il petrolio non schizza | Prezzi tenuti bassi dagli Usa Le sanzioni dell' Ue fanno un baffo agli ?yatoll?h

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il, solitamente sensibile alle tensioni geopolitiche, sembra essere immunescossoni tra Iran e Israele. Mentre il mondo tiene il fiato sospeso, idel greggio non seguono l'andamento previsto, considerando anche leimposte da Bruxelles per ridurre le esportazioni petrolifere di Teheran. Restrizioni che saranno poste anche all'attenzione dei capie potenze mondiali sul tavolo del G7 Esteri, in corso a Capri dal 17 al 19 aprile. Segui su affaritaliani.it

Climate change. Corteo a Cagliari: "Il petrolio non si beve" - "Sono preoccupata e arrabbiata per quello che stanno facendo alla nostra terra - denuncia Manuela Artizzu di Ultima generazione -: ci stanno distruggendo e noi non stiamo facendo niente per reagire".sardegnalive

Borsa chiusura 19 aprile: si attenua l’effetto dell’attacco di Israele a Iran, modesti gli aumenti dei prezzi del petrolio - Si spegne la fiammata del petrolio dopo l'attacco di Israele all'Iran mentre le Borse restano prudenti. A Piazza Affari in evidenza le utility. Attesa per il verdetto di S&P sull'Italia ...firstonline.info