Il Perù alle prese con la dengue - infezioni record in Brasile e in Argentina

(Di venerdì 19 aprile 2024) In meno di tre mesi le autorità sanitarie degli stati dell’America Latina e dei Caraibi hanno registrato più di 3,5 milioni di contagi e un migliaio di decessi. Leggi

Terremoto in Perù dopo l’irruzione della polizia nell’abitazione della presidente del Paese, Dina Boluarte : quest’ultima risponde alle accuse Il tutto si è verificato proprio nella notte della ... (notizie)

Gli amanti delle Fiat 500 d’epoca sono avvisati. A Perugia è in programma una giornata indimenticabile Domenica 7 aprile. Il cuore pulsante della passione per le automobili storiche sarà al Parco ... (laprimapagina)

Le partite di oggi, venerdì 19 aprile 2024: Genoa - Lazio e Cagliari - Salernitana: Cominciamo dalla Bundesliga , dove troviamo in palinsesto alle ore 20.30 il match Eintracht Francoforte - Augusta, valido per il 30esimo turno del massimo campionato tedesco. Scontro tra la sesta e ...

La migliore pizzeria dell'anno in America Latina è a Rio de Janeiro. In Brasile la metà dei locali premiati: ... in Perù, che occupa anche l'undicesima posizione. L'unico Green Oven 2024 " Goeldlin, ovvero il riconoscimento che viene assegnato alle pizzerie con una forte attenzione alle pratiche di ...