Il Pd deve vergognarsi

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, il conduttore Giuseppe Cruciani ha commentato così gli scontri alla Sapienza e la mancanza di solidarietà da parte della sinistra verso le forze dell’ordine. “Chi sono i veri violenti? I poliziotti che manganellano? No, quelle sono manganellate democratiche, manganellate per ristabilire l’ordine. Sto parlando naturalmente degli scontri avvenuti alla Sapienza, dove sono stati feriti 27 poliziotti. Avete sentito oggi qualcuno della sinistra del Partito Democratico e affini dire ‘Beh, noi siamo dalla parte delle forze dell’ordine ferite’? No! Non lo sentirete, chissà perché, chissà perché. E invece si dice ‘Eh, gli studenti non possono protestare’. Non c’erano studenti, non c’entrano niente, c’erano anarchici, estremisti, centri sociali e addirittura estremisti palestinesi ben noti alle forze dell’ordine, estremisti islamici. Che vergogna! Non c’è una ...