Il Parco Internazionale di Scultura di Banca Ifis per la promozione della cultura e della creatività

(Di venerdì 19 aprile 2024) Villa Fürstenberg a Mestre aprirà le porte al pubblico dal 28 aprile per ospitare ildidiper una serie di iniziative, a partire da una collezione di opere che spaziano dall’arte classica a quella contemporanea. La mostra si inserisce all’interno del progetto di, “Art”: una collezione artistica che vanta più di cento opere realizzate da cinquanta artisti diversi. La mostra, curata da Giulia Abate e Cesare Biasini Selvaggi, si articolerà nei ventidue ettari di giardino del, che a oggi ospita tredici opere plastiche di undici maestricontemporanea, italiani e internazionali: ...

