Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi | Salvatore difende Elvira

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 19 aprile 2024) Se sei un appassionato de Il, non puoi perderti ledella puntata del 19 aprile 2024, in onda su Rai 1 alle ore 16:00. Scopriamo insieme cosa ci riserva la trama di questa coinvolgente soap opera. Il: Marcello sconfitto! Le dimissioni Il: Marcello e Adelaide scoprono la fuga di Hofer Marcello e Adelaide rimarranno sconvolti dalla scoperta che Hofer è fuggito all’estero, lasciandoli senza alcuna spiegazione. La fuga dell’imprenditore tedesco metterà in discussione le loro certezze e li porterà a interrogarsi sulle vere intenzioni di Umberto. Nel frattempo, Maria ...