Il Paradiso delle Signore 8 - spoiler 19 aprile | Barbieri torna dalla Germani - Marcello e Adelaide in ansia

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 19 aprile 2024) La puntata de Ilche andrà in onda venerdì 192024 su Rai 1 non deluderà le aspettative. Le anticipazioni rivelano che nel corso del nuovo appuntamento, Maria riuscirà a mettersi in contatto con il suo amato Matteo. Evira ancora basita dall’arrivo a sorpresa di Tullio in Caffetteria, valuterà l’idea di mettere le cose in chiaro con lui. La venere avrà un duro confronto con il suo amato e finirà per discutere anche con Salvo. Scopriamo qualche anticipazione in più sul nuovo episodio della soap ambientata a Milano. Il8:a per supportare Matteoper stare al fianco di suo fratello Matteo, chiamato a ...