Il nuovo romanzo di Teresa Genova - Un arcobaleno sull’asfalto bagnato parla a tutti i lettori

(Di venerdì 19 aprile 2024) A partire dalla quarta di copertina deldi, “Un” (Edizioni Albatros – Il Filo) il lettore potrebbe pensare di trovarsi davanti a unindirizzato soprattutto al pubblico femminile. Eppure, se dovesse assecondare tale sentore, egli non saprebbe di essersi perso unche ha sì due donne come protagoniste, ma che in verità si rivolge ae tutte. Questo perché, alla base dell’intreccio che costituisce l’ultima opera della scrittrice, le protagoniste Giulia esi troveranno a vivere un momento che asarà capitato di vivere almeno una volta. È il momento della scelta, di quando la ...

L’autore Francesco Paolo Oreste torna in libreria con il suo ultimo lavoro “In un mare senza blu” E’ già in libreria il nuovo romanzo di Francesco Paolo Oreste , “In un mare senza blu“, pubblicato da ... (espressonapoletano)

“Civil War”: il nuovo film di Alex Garland riceve l’autorevole approvazione di Stephen King - Pronto al debutto nelle sale italiane, il dramma distopico “Civil War” del britannico Alex Garland, ricordato in particolare per la sceneggiatura di titoli cult come “28 giorni dopo” e per il vincitor ...unionesarda

Massimo Carlotto racconta il suo ultimo romanzo: “Trudy non è un’eroina, ma una donna che lotta” - Abbiamo incontrato Massimo Carlotto, in questi giorni nella capitale dove oggi pomeriggio parteciperà alla manifestazione "Brividi a Km0", e ...fanpage

“L’Alternos” di Vindice Lecis arriva all’Orto Giardino di Quartucciu - L’infaticabile giornalista e scrittore sassarese Vindice Lecis introdurrà il pubblico all'ascolto di “L’Alternos”, il suo avvincente romanzo storico in cui l’atmosfera della rivoluzione antifeudale ...unionesarda