Il nuovo album di Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 19 aprile 2024), la celebre cantautrice acclamata a livello globale, ha nuovamente mandato in fibrillazione il mondo della musica con l'annuncio del suo ultimo, "The". Quindici canzoni che coronano l'epopea della popstar che ha avuto un 2023 folgorante fra una pioggia di premi e il successo internazionale del suo The Eras Tour., nota per i suoi testi introspettivi e le melodie avvincenti, ha lasciato intendere ai fan cosa aspettarsi da questo attesissimo lavoro. Il titolo da solo suggerisce una deviazione dai lavori precedenti di, lasciando intuire un'esplorazione più profonda delle emozioni e delle esperienze. Con ogniha mostrato la sua crescita sia come artista ...