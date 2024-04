Il nostro Vinitaly 2024 I bianchi 1

(Di venerdì 19 aprile 2024) Seconda puntata dedicata ai migliori assaggi del salone veronese. Tra ipiù interessanti uno Chablis distribuito da Masciarelli, un grande Etna Bianco di Fessina, un umbro beverino di Lungarotti, un blend in anfora di Argillae e un “resistente” firmato Roeno

“Facciamoli dealcolati, ma non chiamiamoli vino” . Così, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida al Vin Italy a Verona. La presa di posizione a protezione degli imprenditori e del vino ... (notizie)

Prima puntata dedicata ai migliori assaggi del salone veronese. Partiamo dagli spumanti. Cinque etichettem con prodotti dai lunghi affinamenti sui lieviti, come il Dèkatos di Roeno e il Michei ... (ilgiornale)

Imbottigliati 1500 Raboso del Piave dai ragazzi di AIPD Marca Trevigiana - Sono esemplari unici e personalizzati nell’etichetta e nel bindello. Il vino è il frutto della vendemmia inclusiva dello scorso settembre organizzata dall’azienda Cecchetto di Vazzola ...trevisotoday

Valtellina al Vinitaly . Fra conferme e novità è un grande successo - Vinitaly 2024 a Sondrio: successo per la Valtellina con premi e interesse crescente per i vini locali. Operatori stranieri in aumento e focus sul marketing.ilgiorno

La Tenuta degli Angeli: «Il premio al Vinitaly, un traguardo importante» - «Un risultato inseguito a lungo», ma soprattutto «un regalo per celebrare al meglio il quarantesimo anniversario di fondazione della nostra realtà». Un compleanno speciale, quello che la Tenuta degli ...ecodibergamo