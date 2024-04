Il Natale di Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024) di Bruno Carboniero“Sor delegato mio nun so un boiaccia…fateme scioje…v’aricconto tutto…” Pochini ignorano questo affresco, in vernacolonesco, di unasparita. I versi del “Fattaccio der vicolo der Moro” di Romeo Ottaviani, uno dei tanti er più di Trastevere, dipingono lo strazio di un dramma famigliare nel quale due fratelli si affrontano con le lame dei propri coltelli l’uno per salvare la madre dalle angherie dell’altro. Questo scorrere del sangue di fratelli in unaumile ma fiera riporta alla mente un altro scontro tra fratelli che battezzò un evento in grado di cambiare per sempre la storia del mondo: l’uccisione di Remo da parte di Romolo che precedette e permise la fondazione diil 21 Aprile del 753 a.C. Molto si è discusso e si continua a discutere di un evento che per ...