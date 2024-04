Il Napoli vuole rimanere agganciato al treno Champions | contro l’Empoli Calzona si affida al solito Osimhen

In Georgia si sta discutendo del futuro di Kvaratskhelia , e oltre alla prospettiva di un prolungamento contrattuale e a un adeguamento salariale, giustificato dopo due stagioni di alto ... (dailynews24)

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky, Luca Marchetti in un lungo pezzo su Tuttomercatoweb.com, ha. approfondito il tema caldo di questo mese di aprile: gli allenatori. Sono le panchine ... (ilnapolista)

Antonio Conte ha avviato i Contatti con Ciro Ferrara per affiancarlo Come Secondo al Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Radio Crc, Antonio Conte starebbe gettando le basi per un ... (napolipiu)