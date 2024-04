Il Napoli vuole offrire un contratto di 2+1 anni a Yusuf Yazici

(Di venerdì 19 aprile 2024) Circa un mese fa Rmc Sport aveva rivelato chee Milan avevano mostrato interesse verso il centrocampista del Lille,: “, in scadenza dicon il Lille il prossimo giugno, ha suscitato l’interesse die Milan che si sono informati sulla sua situazione. Arrivato dal Trabzonspor, il trequartista ha firmato unquinquennale con il Lille per 16,5 milioni di euro. Le aspettative erano alte ma nella sua prima stagione si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro“. Oggi arrivano novità a riguardo. Secondo quanto riferisce il giornalista turco Ekrem Konur, gli azzurri sarebbero pronti adunbiennale con opzione per la stagione successiva. ...

