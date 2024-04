Il mago degli elicotteri Da Madesimo al Canada per il premio internazionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024)Lui si chiama Cristiano Maria Capizzi. È un giovane ingegnere originario died è il vincitore del prestigioso riconoscimento "Robert Lichten Award" che riceverà il 9 maggio a Montreal, in, per un suo saggio tecnico sul funzionamento. Il professionista è dipendente della Leonardo Helicopters, gruppo industrialetra le principali realtà mondiali nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Capizzi è stato premiato per il suo lavoro intitolato "Correlazione dei carichi del rotore durante le operazioni di terra in un ambiente con vento turbolento" che sarà presentato l’8 maggio a Montreal. Il"Lichten Award" è una delle iniziative che la Vertical Flight Society ha organizzato in occasione del proprio forum annuale, ...