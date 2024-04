Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 19 aprile 2024) Preoccupante aumento delle dimensioni delin AfricaIl, situato in Africa, hale sue dimensioni in soli 13, provocando preoccupazioni per la sopravvivenza deiche vi abitano. Una minaccia per i: le implicazioni del cambiamento Iminori, specie predominante tra i sei tipi dinel mondo, risentono dell’espansione dei laghi soda salini e alcalini dell’Africa. La popolazione diminori è in declino e attualmente classificata come “minacciata” a livello ufficiale. Declino della ...