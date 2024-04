Il ladro de L’Isola dei Famosi non si dichiara - Daniele | So chi è

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 19 aprile 2024) Chi è stato a rubare il cibo della produzione dedeie dividerlo con i propri compagni naufraghi? Al momento ilnon è ancora uscito allo scoperto, ma per aver mangiato parte della refurtiva è stato punito Pietro Fanelli che ovviamente non l’ha presa bene. “Lo spirito delmi ha punito ma dovrebbe darmi un premio perché ho confessato, non punirmi“. Chi è stato a sottrarre di nascosto il cibo? Preso atto del provvedimento disciplinare Khady Gueye ha confessato di aver mangiato ma di non aver rubato: “Io ho mangiato un po’ di riso, non l’ho rubato! L’ho mangiato, lo dico ora“; mentre Alvina Verecondi Scortecci hato: “Io ero nel mio letto a baldacchino e ho ricevuto da qualcuno un po’ di riso ed essendo riso non l’ho mangiato. Fosse stato un cioccolatino l’avrei ...