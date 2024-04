Il j’accuse di Hollberg | Turisti mordi e fuggi e selfie selvaggi Così Firenze si spegne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 – “Le mie competenze iniziano alla porta d’ingresso del museo e finiscono a quella d’uscita". Cecilie, storica tedesca, dal 2015 alla guida della Galleria dell’Accademia, scrigno che da più di 150 anni ospita il David di Michelangelo, non vuole dare lezioni. Ma lo dice chiaro e tondo: "ha 11 milioni di visitatori che ogni anno vogliono visitarla, non possono essere respinti: vanno gestiti, proteggendo il patrimonio della città". Già, ma come? La direttrice ha provato a spiegarlo in un lungo editoriale sul The Guardian , partendo dalla sua esperienza alla guida dell’Accademia, una ‘macchina’ da 2 milioni di ticket staccati nel 2023., se l’overtourism fosse una malattia,avrebbe la febbre alta. Come fanno le città d’arte a divincolarsi dalla ...