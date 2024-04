Il Governo Meloni apre i consultori agli antiabortisti | di cosa ci stupiamo?

Roma, 19 apr. (aska news ) – “Voglio ringraziare il centrodestra per come condividiamo questa esperienza e come l’abbiamo condivisa da 30 anni a questa parte. Non siamo gente che sta insieme per ... (ildenaro)

Governo, Meloni: parità non è chiamarmi “Presidenta” - 1 minuto per la lettura Roma, 19 apr. (askanews) – “La parità non si costituisce chiamando ‘presidenta’, non me ne frega niente di come mi chiamano. Parità è non dover costringere una donna a sceglier ...quotidianodelsud

VIDEO Governo, Meloni: "Ce la…" - ROMA "E' finita la Repubblica delle banane dove i prevaricatori la fanno sempre franca e la sinistra si può stracciare le vesti quanto le pare, non mi interessa fin quanto si… Leggi ...informazione

Fratelli di Crozza, la puntata del 19 aprile: tutte le imitazioni, da Salvini e Massimiliano Fuffas - Fratelli di Crozza 19 aprile. Nella puntata, il comico ha imitato Massimiliano Fuffas, finto architetto responsabile del Ponte sullo Stretto.maridacaterini