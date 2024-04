Il dovere non ha orari | marito e moglie carabinieri fuori servizio arrestano uno spacciatore

12.15 "La sicurezza non è un costo, non è un lusso , ma è un dovere , un diritto inalienabile per ogni persona". Queste le parole del cardinale Matteo Zuppi , presidente della Cei, nel suo intervento ... (televideo.rai)

"La sicurezza non è un costo, non è un lusso ma è un dovere, un diritto inalienabile per ogni persona". Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale arcivescovo Matteo Zuppi, nel suo intervento in ... (quotidiano)