El Dibu Emiliano Martinez e la Francia, una storia che si ripete. Fischiato ed insultato dal pubblico di Lille per tutta la durata del quarto... (calciomercato)

Il 'Dibu show' costa caro a Emiliano Martinez: squalificato per la semifinale, ecco perché - Il portiere dell`Aston Villa, Emiliano Martinez, salterà la gara di semifinale di andata contro l`Olympiakos a causa dei due cartellini gialli rimediati ieri sera.calciomercato

El Dibu Martinez non si smentisce: zittisce il pubblico durante i rigori, prende il secondo giallo ma non viene espulso per un cavillo - Conference League, il portiere argentino dell'Aston Villa è stato ancora una volta decisivo ai calci di rigore ...ilfattoquotidiano

Martinez ha preso due cartellini…" - Il portiere dell’Aston Villa Emiliano «Dibu» Martinez ammonito 2 volte contro il Lille, una ai rigori, ma non è stato espulso: la regola che… Leggi ...informazione