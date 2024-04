Il design specchio dei cambiamenti della società | la storia del Salone del Mobile

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 19 aprile 2024) Life&People.it Non sembra accusare i sintomi dell’età che avanza ilInternazionale del. L’appuntamento milanese con il meglio dele l’arredo, dopo aver brillantemente superato la soglia dei ’60, spegne, infatti, questa settimana le sue 63 candeline in grande stile. Come sta festeggiando il traguardo? Con un party e tre grandi installazioni, un ricco programma di talk e tavole rotonde, un bookshop per gli appassionatilettura, a cui si aggiunge un Fuoriche porta lo spiritofiera oltre i sui confini spaziali ‘invadendo’ ogni angolocittà meneghina. Allacome MilanoWeek, questa settimana full immersion nell’universo dell’arredo accende i riflettori sul ...