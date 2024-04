Il commento Bologna - la forza e il coraggio di osare a Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tassi Inutile girarci intorno. Il duello di lunedì concapitale è un match-ball quasi decisivo per agguantare il sogno Champions League. Lo sa il, lo sanno le legioni rossoblù in partenza per l’Olimpico, lo sa Thiago il Freddo, che come sempre prova a prendere le distanze dall’emozione. Quando nel tennis ti giochi una palla che vale l’intero incontro, hai due possibilità: incollarti alla linea di fondo, ribattere tutto e sperare nell’errore dell’avversario. Oppure scendere a rete, rubare il tempo al tuo antagonista e imporre il gioco con. Credo che all’Olimpico ilfarà bene a scegliere la seconda opzione. Perché meglio risponde al momento topico del campionato e al Dna della squadra di Motta. Vorrei vedere ildei giorni ruggenti, quello che fa pressing alto, ...