Il centro si svuota | negozio chiude dopo 44 anni di attività

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’ultimo decennio ha sottratto al Maceratese oltre 1.800 commercianti. A farne maggiormente le spese sono i negozi dei centri storici che abbassano le saracinesche lasciando vetrine vuote e tristi. A dir la verità anche nei centri commerciali l’altalenarsi del "chiuso/prossima apertura/cedesi" sta diventando fatto comune, ma di certo non quanto accade dentro le mura. Se, da un lato, alcuni proprietari dei locali insono restii a contrattare sul prezzo, dall’altro c’è chi decide di prendere in affitto un locale in periferia per pura praticità. "Il paese mio che sta sulla collina" alla fine sfianca se lo si raggiunge a piedi ogni giorno per fare acquisti. In questa situazione generalizzata, però, non mancano le eccezioni. Non si tratta, infatti, della classica fuga dalma di una chiusura programmata quella del ...