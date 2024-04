Il caso della popstar francese non abbastanza francese per cantare all’inaugurazione delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 19 aprile 2024) Quando alcuni mesi fa gli organizzatori dei Giochi Olimpici annunciarono la prima cerimonia inauguralestoria da celebrare per strada, immaginavano che le perplessità avrebbero riguardato l’esposizione a eventuali minacce terroristiche. Far sfilare migliaia di atleti a bordo di barche lungo la Senna per regalare l’esperienza a quasi mezzo milione di spettatori nel centro di Parigi, costituisce un’impresa suggestiva ma anche un’enorme sfida per la sicurezza. Ma quando le polemiche sull’inaugurazione dei Giochi sono esplose, la paura per eventuali attentati non c’entrava niente. A incendiare l’opinione pubblicaè invece la possibilità che durante lo spettacolo di apertura si esibisca Aya Nakamura, lapiù ascoltata la mondo. La ventottenne performer ...