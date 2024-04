Il bello del giovedì sera 2024 vol 12

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Conosci la tua squadra del: Aston Villa Nel 1874 quattro uomini fondarono una squadra di calcio con uno scopo diverso da quello che potreste immaginare: restare in forma per il cricket durante la stagione invernale. Così trovarono una squadra di rugby da sfidare. Le condizioni del match erano strane ma affascinanti: metà partita con le regole del calcio, metà con le regole del rugby. Nell’ottocento erano molto più creativi e audaci di noi. La partita venne vinta dall’Aston Villa con gol di Jack Hughes. La squadra, dunque, si aggiudicò una coppa minuscola che cento anni dopo venne reclamata dal nipote di Jack Hughes stesso, che scoprì per caso che suo nonno era stato un membro fondatore dell’Aston Villa, e l’autore del primo gol della storia del club. Rimane la domanda: perché all’epoca si facevano coppe così piccole? Forse erano molto ...