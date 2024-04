Il Belgio valuta la task force Ue in vista delle europee

(Di venerdì 19 aprile 2024) La presidenza belga stando l'attivazione dell'Ipcr - il dispositivo integrato per la risposta politica alle crisi dell'Unione Europea - per proteggere il processo elettorale dalla disinformazione russa indel voto di giugno. Lo fanno sapere fonti qualificate. L'idea è stata discussa all'ultimo Consiglio Europeo e ha raccolto l'approvazione dei leader. La presidenza ora sta conducendo ulteriori analisi tecniche. L'Ipcr favorisce "un processo decisionale rapido e coordinato a livello politico dell'Ue" in caso di crisi gravi e complesse ed è stata attivata ad esempio per il Covid o la guerra in Ucraina.

Suona un piccolo campanello d’ allarme in casa Atalanta durante la pausa per le nazionali. Dal Belgio si registra infatti un infortunio di natura muscolare per Charles De Ketelaere . Il numero 17 ... (bergamonews)

Come riportato da Calciomercato .com, il lavoro di scouting del Milan avrebbe portare un Nuovo nome per l'attacco. Ecco di chi si tratta (pianetamilan)

Lukaku, il risentimento è muscolare. Nessun esame a Villa Stuart: le ultime - Romelu Lukaku non ha accusato problemi al ginocchio. Dopo lo scatto, la sterzata e il tentativo di assist per El Shaarawy, nell’occasione che poi ha condotto al gol del raddoppio Dybala, il belga si è ...siamolaroma