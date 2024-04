Il 7 aprile in Italia l'energia per un'ora è stata gratis. Hanno risparmiato solo i gestori

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tra l’una e le due del pomeriggioinveniva regalata: il prezzo ufficiale sul mercato elettrico è stato 0,0001 €/kWh, ma si è trattato di un valore puramente simbolico. Per sfruttare le rinnovabili il sistema attuale va cambiato....

Terremoto oggi | 19 aprile 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi , ... (tpi)

Gli Ascolti tv di ieri giovedì 18 aprile 2024 hanno registrato per il ritorno dei quarti di finale Europa League su Rai1 Roma vs Milan.000 telespettatori, share %. Su Canale 5 L' Isola dei Famosi ... (tvpertutti)

Maltempo di stampo invernale ancora per molti giorni: un ciclone richiamerà aria gelida dal Nord Europa, ecco le zone più colpite da piogge, temporali e nevicate e un Nuovo calo termico (ilgiornale)

Aborto, dibattito per soli uomini da Vespa. Porta a Porta: «Donne invitate indisponibili». L'Ue: no alle misure nel Pnrr - Aborto - La Camera dei deputati ieri ha bocciato l'ordine del giorno del Pd al dl Pnrr in cui si chiedeva che l'emendamento di FdI sull'aborto, che prevede la presenza ...ilgazzettino

25 aprile: Notarstefano (Azione Cattolica), “democrazia significa antifascismo” - "Democrazia significa antifascismo". Lo ha detto Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di tr ...agensir

Chiara Civello a Napoli, il tour «Sempre Così» fa tappa alla Galleria Toledo mercoledì 24 aprile - Mercoledì 24 aprile (ore 21:00), alla Galleria Toledo di Napoli, teatro stabile d'innovazione ai Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, ...ilmattino