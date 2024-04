Il 25 aprile si scia - Val di Luce coperta di neve

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Abetone (Pistoia), 192024 – “La situazione è cambiata in maniera radicale rispetto a una settimana fa e nei prossimi giorni dovrebbe cambiare ancora con nuove nevicate. Sembra di tornare indietro nel tempo di 4-5 mesi invece siamo adcon i faggi che cominciano a mettere le prime foglie e lache è caduta abbondante e continuerà a cadere nei prossimi giorni”. In diretta sui social per mostrare la coltre bianca in Val di, Andrea Formento, direttore generale del comprensorio sciistico, si prepara già a un inatteso ponte festivo sugli sci. “Il ponte del 25sarà imbiancato in maniera anche importante”, spiega. Ed è una sorpresa: perché se è vero che “le nevicate diall’Abetone non sono rare, è raro vederlo quando le piante cominciano ad avere già le ...