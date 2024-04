Identificato l' uomo che si è dato fuoco durante processo a Trump

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le forze dell'ordine hannol'che si èall'esterno del tribunale dove è in corso ila Donald, gettando in aria volantini cospirazionisti. Si tratta di Maxwell Azzarello, 37 anni, residente a St. Augustine in Florida. Secondo Newsweek, prima dell'incidente l'teneva un cartello con un link al sito Substack dove ci sarebbero alcune sue idee politiche cospirazioniste. "Questo atto estremo di protesta vuole attirare l'attenzione su una scoperta urgente e importante: siamo vittime di una truffa totalitaria e il nostro stesso governo (insieme a molti dei suoi alleati) sta per colpirci con un colpo di stato mondiale fascista apocalittico", si legge nella pagina. Un profilo LinkedIn che sembra essere quello di Azzarello lo ...

