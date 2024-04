ID 3 - utilitaria accogliente ed elegante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) La nuova media elettrica Volkswagen ID.3 si presenta come una cinque porte particolarmentee spaziosa, che porta al debutto MEB, la piattaforma sviluppata appositamente per le automobili a corrente. Questa vettura monta un motore posteriore da 204 cavalli, alimentato da una batteria che, in questa versione, è da 58 kWh e che permette di percorrere - mediamente - circa 363 km: essa si ricarica fino a 100 kW in corrente continua (vale a dire, in 40 minuti sale dallo 0 all’80%) e a 11 kW in alternata. All'interno, l’abitacolo risulta arioso e ben assemblato, ad eccezione di alcuni comandi che, almeno a prima vista, possono risultare poco pratici. Si tratta, ad ogni modo, di una macchina estremamente comoda e, soprattutto, scattante senza dimenticare la notevole tenuta di strada e i ridotti spazi di frenata. Inoltre, in dotazione di serie, sono compresi il ...