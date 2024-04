I tifosi sono pronti per l’esodo | polverizzati i biglietti disponibili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024)già terminati i 741messi a disposizione dagli anconetani per la partita di domenica all’Adriatico di Pescara. Non certo tanti, vista la capienza dell’impianto, ma quellii postinel settore ospiti dello stadio pescarese, sicuramente più di quelli spesso a disposizione in altri stadi di serie C. Due giorni di prevendita egià esauriti, quindi, per i tanti anconetani che non vogliono perdersi l’ultima trasferta della stagione regolare che coincide con il derby dell’Adriatico, una sfida sempre molto sentita in cui l’Ancona cerca indispensabili punti salvezza. Il contorno della propria tifoseria, che dunque sarà presente in maniera massiccia, domenica, a sostenere i dorici, sarà fondamentale per dare alla squadra quello stimolo in più per tentare di superare ...