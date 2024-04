I supereroi arrivano dal cielo | un regalo speciale per i bambini ricoverati al San Matteo di Pavia

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 – Capitan America, Spiderman, Iron man, Hulk e non solo, sono arrivati dall’alto per atterrare nel cortile del San. Questa mattina è tornato l’appuntamento con l’evento più atteso dai piccoli pazientiin policlinico: la calata dei. I ragazzi della BuildRock srl, travestiti con i costumi originali degli idoli più amati dai, si sono calati a più riprese dal tetto della Clinica pediatrica mediante l’utilizzo di funi, per salutare e incoraggiare i piccoli pazienti, mentre a terra idelle scuole che avevano lasciato i banchi per qualche ora, erano pronti ad accoglierli festanti e ad applaudirli . “Spiderman, togliti la maschera” chiedeva un bambino molto curioso di vedere che volto avesse il suo supereroe preferito. Ma ...

