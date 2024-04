I pronostici di venerdì 19 aprile | Serie A - - Li -a, Bundesliga e Ligue 1

(Di venerdì 19 aprile 2024) Idi19: serata di anticipi inA, B, Liga,1, in campo anche altri campionati minori. La trentatreesima giornata diA inizia con due anticipi al lunedì che vedranno subito in campo Lazio e Juventus, poi impegnate martedì prossimo nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, una partita di fondamentale importanza per tutte e due le squadre vista la piega che ha preso la stagione nell’ultimo periodo. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri (LaPresse) – IlVeggente.itE così Genoa e Cagliari, che avranno pure il vantaggio del fattore campo, proveranno ad approfittare per strappare quanto meno un pareggio, che sarebbe preziosissimo soprattutto nel caso della squadra di Ranieri in ottica ...

Il Rio Ave ha trenta punti in classifica dopo 29 giornate, a -5 dalla fine dunque, ma ne ha solo tre di margine sul Portimonense, che in questo momento giocherebbe gli spareggi per non retrocedere. ... (infobetting)

Anche se forse era un po’ presto per dirlo, l’ Oxford sembrava avviato verso la promozione diretta sotto la guida di Liam Manning prima che quest’ultimo lasciasse per andare a Bristol. Il successore ... (infobetting)

Il Norimberga ha fatto un solo punto, contro l’Hertha BSC, nelle ultime quattro giornate, mentre l’SC Paderborn non vince da sei partite di cui tre perse. La classifica di 2. Bundesliga oggi ci dice ... (infobetting)

Pronostico Palermo - Parma quote, analisi, statistiche 34ª giornata Serie B: Scopriamo pronostico e quote di Palermo - Parma in programma venerdì 19 aprile alle ore 20.30. ... Leggi gli altri pronostici calcio della settimana, con statistiche dettagliate e analisi esclusive a ...

Pronostico Cagliari - Juve quote, analisi, statistiche 33ª giornata Serie A: Scopriamo pronostico e quote di Cagliari - Juve in programma venerdì 19 aprile alle ore 20.45. ... Leggi gli altri Pronostici Serie A della settimana, con statistiche dettagliate e analisi esclusive a ...