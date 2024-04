I londinesi vedono da vicino l’aspetto di uno scienziato in 50 fotografie

Leggi tutta la notizia su newsnosh

50 Ritratti di Scienziati a Londra: Uno Sguardo Ravvicinato La sezione fotografica Where I Work ha presentato oltre 200 scienziati in contesti da tutto il mondo. Ora, 50 di questi ritratti sono esposti in una mostra all'aperto a Londra. La Mostra a King's Cross Le immagini, commissionate da Springer Nature, sono in mostra a King's Cross,agli uffici nel Regno Unito. L'obiettivo è ispirare le giovani menti e sfidare gli stereotipi legati alla figura dello. Un Tributo a Karen Kaplan La mostra è dedicata a Karen Kaplan, editor di carriere che nel 2019 ha lanciato Where I Work