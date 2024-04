I favoriti della Liegi-Bastogne-Liegi 2024 - la griglia | tutti contro Pogaca - compreso Van der Poel

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ammesso che le altre non lo siano, lagode del titolo di classica più dura di primavera, almeno quanto il Lombardia lo è d’autunno. Non senza ragione: lungo un tracciato di 254,5 chilometri, assomma quasi 4.300 metri di dislivello, distribuiti in dieci salite lunghe e con pendenze severe, compresa l’ultima, la Cote de La Roche aux Fachons, coi suoi 1.300 metri all’11 per cento. Se poi ci si mette il meteo, che può riversare sulla corsa vento, freddo, acqua e persino un mix die tre, risulta chiaro dove stia il prestigioDecana delle grandi classiche, quella nata prima di tutte le altre: a vincere è sempre il più forte. Manca il più forte degli ultimi due anni, Evene, attualmente in officina per risistemare le ossa, ...