I dubbi su un docufilm di Netflix | secondo alcuni indizi avrebbe usato immagini generate dall’IA

AMA Calabria, Max Giusti conquista Catanzaro con le sue "Bollicine": ... che risultano essere incomplete e che, pertanto, lasciano alcuni dubbi sul resto. " Non sapremo ... Citando il docufilm 'We are the world: La notte che ha cambiato il pop', Max Giusti ha cercato di ...

VALSUSA FILMFEST 28 - Dal 12 aprile al 14 maggio: ... offrendo una piattaforma per esprimere speranze, dubbi e desideri riguardo a un futuro migliore, ... è in programma un omaggio a Enzo Jannacci con la proiezione del docufilm " Enzo Jannacci - Vengo ...