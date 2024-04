Huawei Watch Fit 3 | il nuovo rivale degli smartwatch di fascia bassa

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le prime immagini delFit 3 hanno fatto la loro comparsa, svelando un dispositivo che sembra prendere ispirazione dalle recenti generazioni di Apple. Questa nuova proposta della casa cinese pare avere tutte le carte in regola per competere nel mercatosmartdi, offrendo un design che richiama da vicino il noto marchio statunitense. Secondo quanto riportato da Roland Quandt, ilFit 3 presenterà un display leggermente più squadrato rispetto alla sua precedente generazione. Inoltre, sarà dotato di un pulsante fisico posizionato sul bordo laterale destro, un dettaglio che lo allinea ancora di più con il designApple. Già con il ...

